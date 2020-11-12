Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şubat ayında tanıtılan yerli otomobil "GÜNSEL", Türkiye'ye geliyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 18-21 Kasım 2020'de düzenlenecek "MÜSİAD Expo 2020" fuarında sergileneceği belirtilen otomobilin, ilk kez KKTC sınırları dışına çıkacağı aktarıldı.

Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan GÜNSEL'in, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacağı öğrenildi.

Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryasının da fuarda sergileneceği bilgisi paylaşıldı. Fuarda, GÜNSEL mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında da bilgilendirme yapılacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Tasarımdan Ar-Ge'ye, teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz GÜNSEL'i milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNSEL'in prototipinin ilk defa 2016'da yapılan MÜSİAD EXPO Fuarı'nda görücüye çıktığını hatırlatan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da, ağırlıklı olarak ithal edilen otomobillerin ülkede üretilmesini sağlamanın yanında hem TOGG hem de GÜNSEL'in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlamasını beklediğini aktardı.