'Yavru vatan' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili Günsel, yüzde 100 elektrikli otomobilin üretiminde görev alacak personel için hareket geçti.
Yapılan açıklamaya göre, seri üretime hazırlanan şirket, mühendis, tasarımcı ve üretim personelinden oluşan 175 kişilik ekibine ek 100 kişi daha istihdam edecek. İlk etapta bin araç üretecek olan Günsel, kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıphane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok farklı alanlarda çalışanları işe almayı hedefliyor.
Günsel'in, 2025’e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca, çalışan sayısını ise binin üzerine çıkarmayı hedeflediği de verilen bilgiler arasında.
Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Günsel Üretim Tesisi’nde çalışmak üzere işe alınacak kişilerin en az lise mezunu olması gerektiği belirtilirken, şirket ilanlarında, "tercihen teknik liselerin makine teknolojisi alanlarından mezun" olma vurgusu yapıldı.
'SEKTÖR İÇİN EKOL YARATMAK İSTİYORUZ'
Seri üretime geçmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Kapılarımız, cesur, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açıktır" dedi. Mevcut ekibin yaş ortalamasının 35’in altında olduğunu söyleyen Günsel, ekibe dahil olacak kişilerin yetiştirilerek otomotiv endüstrisine kazandırılacağına vurguladı.
Yeni gelişen alanlardan biri olan elektrikli otomobil üretiminin geleceğin mesleklerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu kaydeden Günsel, "Özellikle üretim hattında çalışacak, meslek lisesi çıkışlı ara eleman ihtiyacı her geçen gün artmaya devam edecek. En önemli önceliklerimizden biri de otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir ekol yaratmak” ifadesini kullandı.
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