Ziyaretçilerden Meral Göksu Sağdıç da zor ama bir o kadar da eğlenceli olan parkuru görmeye ve fotoğraflamaya geldiğini belirtti. Kanyondan etkilendiğini aktaran Sağdıç, “Günpınar Kanyonu dik kayalıkların arasından akan Günpınar Çayı'nın el değmemiş güzelliklerle süslendiği gizemli bir vadi. Kanyonda yaklaşık beş saat süren parkurda bazen de kayalıklardan tırmanarak adrenalin dolu anlar yaşadık" ifadesini kullandı.