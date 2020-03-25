25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs, havacılıkta olduğu gibi kara yoluyla yolcu taşımacılığında etkisini gösterdi. Türkiye’de, şehirlerarası yolcu taşımacılığında önemli bir paya sahip olan otobüsler, salgına karşı alınan önlemler sonrasında adeta durdu.
Salgın öncesinde günlük tarifeli (öncesinde ilan edilen saatte hareket eden) otobüslerle, şehirlerarası 7 bin 700 dolayında sefer yapılıyor ve ortalama 200 bin yolcu taşınıyordu. Örneğin 22 Şubat’ta 7 bin 366 sefer yapıldı. 171 bin dolayında yolcu taşındı. Ertesi gün 7 bin 747 sefer yapıldı ve 202 bin 634 yolcu bir şehirden diğerine gitti.
Peki, 1 ay sonra durum ne? 22 Mart’ta, sefer sayısı 3 bin 759’a, yolcu sayısı 63 bin 556’ya kadar düştü. Sektör kaynakları, düşüşün devam etmesinin beklendiğini belirterek, “Bu dönem için 200-250 bin dolayında yolcu potansiyeli söz konusu olması gerekiyordu. 60 binler düzeyine kadar geriledi” dedi.
NE ZAMAN ZİRVE YAPTI?
Düşüş sürecinde olan otobüsle yolcu taşımacılığı, salgına karşı alınan önlemler sonrasında birkaç gün için zirve yaptı.
Anımsanacağı gibi ilk vaka, 11 Mart’ta duyuruldu. Ardından okullar tatil edildi. Okullar ve yurtlar bir anda boşaldı. 13 Mart Cuma ve ertesi günü tarifeli taşımacılıkta rekor kırıldı. Cuma günü 9 bin 256 sefer yapıldı, 292 bin yolcu taşındı.
Cumartesi 9 bin 289 sefer yapıldı. Taşınan yolcu sayısı, 280 bin 739 olarak kayıtlara geçti.
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