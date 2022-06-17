Günlük kiralık evlere işletici zorunluluğu

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İçişleri Bakanlığı, Kimlik Bildirme Kanunu'nun uygulanması ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe "günübirlik kiralanan evler" tanımı da eklendi.

Günübirlik kiralanan evler, "Konut olarak kullanılmak ya da konut olarak kullanılmak üzere kiraya verilmek yerine fiilen işyeri gibi işletilmek suretiyle, otel, motel, pansiyon, kamping, apart otel ve benzeri gibi temel veya yardımcı konaklama işletmesi ya da sosyal tesis statüsünde bulunmamakla beraber, saatlik, günlük, haftalık ve benzeri kısa süreli konaklama hizmeti sunulan, Ulusal Adres Veri Tabanında hizmetten faydalananlara ait kayıtlarda adresi yer almayan veya hizmetten faydalananlara ait herhangi bir abonelik kaydı bulunmayan yerleri" olarak tanımlandı.

Söz konusu evlere, yönetmelikteki değişiklikle birlikte her an ulaşılabilecek mahiyette 'sorumlu işletici' bulundurma zorunluluğu getirildi.

Yönetmelik uyarınca her türlü konaklama tesisleri ve işletme için geçerli olan tüm kayıtları bilgisayarda tutma zorunluluğu "günübirlik kiralanan evler" için de getirilirken bilgilerin genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları anlık olarak bildirilmesi sağlanacak ve yapılan işlemler kayıt altına alınarak 5 sene boyunca saklanacak.

Öte yandan, yönetmelikle daha önce yer alan buralarda çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi, işletici kimlik bildirim belgesi ve konutta kalanlara ait kimlik bildirim belgesi yürürlükten kaldırıldı.

Haber Görseli: DHA