3. E-POSTA ADABI

Dijital iletişim tarzınız, gerçek hayattaki karakterinizi yansıtabilir. Narsistler (yalnızca kendi isteklerini önemseme ve hayranlık duyulma ihtiyacı yanı sıra empati eksikliği, kibirli olma ve ayrıcalık bekleme gibi karakteristik özellikler gösteren kişilik bozukluğuna sahip kişilerdir) e-postalarını genellikle “ben” ve “benim” gibi kendine odaklanan kelimelerle doldurur. Yazım hataları titiz bir yapıya işaret ederken, uzun e-postalar titizliğe ve hatta muhtaçlığa işaret edebilir.