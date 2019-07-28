Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı.

PARA VERMEYENİ DARP ETTİ

İHA'daki habere göre yapılan çalışma sonucunda kendini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtan 'Ebu Hamza' kod isimli Mahmut Ö.'nün terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladığı, vermeyenlerin yollarını kestirip ekmek satmalarını engelleyerek darp ettirdiği belirlendi. Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3 bin 500 lira haraç aldığını belirleyen polis, yapılan takip sonucu zanlıların 10 Temmuz'da, fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit edip operasyon için harekete geçti.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3 bin 500 lirayla suçüstü yakalandı. Örgütün sözde Adana emiri Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

EVDE 9 BİN 500 TL ELE GEÇTİ

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda haraçtan elde ettikleri 9 bin 500 lira para, av tüfeği ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, suç örgütlerine yarar sağlamak adına yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

ZANLILARDAN 12'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 5 zanlıya da ev hapsi ve yurt dışı yasağı uygulandı.

6 KEZ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞ

Kendisini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtıp haraç toplayan Mahmut Ö.'nün daha önce de Adana'da yapılan 6 DEAŞ operasyonunda yakalandığı, geçen yıl Temmuz ayında yapılan operasyonda yine DEAŞ'ın Adana emiri olarak suçlanıp gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ancak mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı.