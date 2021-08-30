Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 700 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 708 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 922 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 917 bin 646 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,3'lük payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 688 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 214 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.