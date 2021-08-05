Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 421 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 79 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 155 bin 788 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 145 bin 778 megavatsaat olarak kayda geçti. Böylece 3 Ağustos'taki 1 milyon 135 bin 427 megavatsaatlik rekor elektrik tüketimi aşılmış oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 898 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 683 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.