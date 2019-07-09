Aslan’daki Merkür Mars’la birleşiyor. Bu takımyıldız ile kendinizi huzursuz hissedeceksiniz. Hiçbir şeyi titizlikle ele almayacaksınız. Çeşitli konular hakkında konuşmayı seviyorsunuz ama dinlemeyi ihmal edip bir konudan diğerine aşırı derecede acele atlıyorsunuz. Bugünkü davranışlarınızda iki kez düşünün ve asil ve akıllı olun. Bu koşullar sizi çabuk öfkelenen, dokunaklı, ulaşılmaz ve engelleyici kılar. Yarım Ay Terazi’ye girecek. Bu takımyıldız, kariyer, aile hayatı ve karşı cinsle ilişkilerde zorluklar ortaya koymaktadır. Melankoli ve mutsuzluk ile birlikte engeller ve kısıtlama görünebilir. İlişkiyle ilgili olarak şu anda iyi bir seçim yapmayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının.