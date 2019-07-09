09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aslan’daki Merkür Mars’la birleşiyor. Bu takımyıldız ile kendinizi huzursuz hissedeceksiniz. Hiçbir şeyi titizlikle ele almayacaksınız. Çeşitli konular hakkında konuşmayı seviyorsunuz ama dinlemeyi ihmal edip bir konudan diğerine aşırı derecede acele atlıyorsunuz. Bugünkü davranışlarınızda iki kez düşünün ve asil ve akıllı olun. Bu koşullar sizi çabuk öfkelenen, dokunaklı, ulaşılmaz ve engelleyici kılar. Yarım Ay Terazi’ye girecek. Bu takımyıldız, kariyer, aile hayatı ve karşı cinsle ilişkilerde zorluklar ortaya koymaktadır. Melankoli ve mutsuzluk ile birlikte engeller ve kısıtlama görünebilir. İlişkiyle ilgili olarak şu anda iyi bir seçim yapmayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün senin için harika bir gün. Ruh halin iyi ve her şey yolunda gidiyor. Hayatında her alanında başrol oynayacaksın. Romantizm ve aşk kesinlikle bugünün gündeminde. Kendin ol ve insanların yanlışlarına gülmenin uygun olmadığını hatırla. Alçakgönüllü olmanda fayda var.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün diğer insanlar spotları üzerinden çalabilir, ama bunun sizi üzmesine izin vermeyin. Eğlenin ve detaylar için endişelenmeyin. Bugün dinamizm, hayatınızın değişmesi gereken belirli alanlarını dönüştürmenize yardımcı oluyor. İçinde bulunduğun sıkıntıdan çıkman için adım atabilirsin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdikleriniz bugün sizinle kavga etmeye çalışıyor gibi görünebilir. Başını belaya sokan önyargılı tavrın olabilir. Karşınızdaki kişinin yanlış yaptığını otomatik olarak varsaymayın. Her anlaşmazlıkta öğrenilmesi gereken değerli bir ders var.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğin yakın biri, olayların durumundan hoşnutsuzluğunu ifade edebilir. Belki havada biraz gerginlik olabilir. Harekete geçmeni gerektiren belirli bir huzursuzluk hissedeceksin. Ne yazık ki, dikkatli olmazsan bu eylemin daha büyük sorunlara yol açması muhtemel görünüyor.
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