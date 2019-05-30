Ay Koç’ta ilerlerken önce Ay Düğümleri ve Satürn, ardından Plüton ile görünümde. İkizler’de seyreden Merkür ile olumlu görünümü iletişimde kolaylık sağlasa da risk almamak faydalı olur. Coşkuyla, inat çatışırken başladığımız işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabiliriz. Sabırsız ve tahammülsüz davrandığımız durumlar olası. İnanç çatışmalarına dayalı öfke artabilir. Güvenli alan arayışımız artarken, katılaşmış, faydasını yitirmiş değerleri, yöntemleri sorgulayabiliriz. Gün boyu derinlikten beslenen, yetenekli vasıflarımızla, aşırı hassas ve öfkeli güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Kahverengi