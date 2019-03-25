Ay sabah 5.10-9.10 arasında boşlukta kalıp Yay burcuna ilerliyor. Tarihi konulara ve eski bilgilere merakın artacağı bir gündeyiz. İlk görünüm Kiron ve ardınan Güneş ile gerçekleşiyor. Yolculuk planları yapmak, sosyal organizayonlara dahil olmak için gün verimli. Bugün işbirliği gerektiren konular, ortak kararlar önem kazanacaktır. Öfke, depresif duygular, tatminsizlik yaşanabilir. Hedef odaklı davranmak önemli. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Kızıl kahve