25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay sabah 5.10-9.10 arasında boşlukta kalıp Yay burcuna ilerliyor. Tarihi konulara ve eski bilgilere merakın artacağı bir gündeyiz. İlk görünüm Kiron ve ardınan Güneş ile gerçekleşiyor. Yolculuk planları yapmak, sosyal organizayonlara dahil olmak için gün verimli. Bugün işbirliği gerektiren konular, ortak kararlar önem kazanacaktır. Öfke, depresif duygular, tatminsizlik yaşanabilir. Hedef odaklı davranmak önemli. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Kızıl kahve
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Sabah saatlerinde süren yönsüzlük, öğlen itibari ile yerini projelere bırakacak. Akşama kadar enerjiniz yüksek ancak tatminsiz tutumlar artabilir. Ani seyahat planları, uluslararsı konularda hareket beklenen haberlerde gelişmeler olası.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Güne sebepsiz gerginlikle başlayabilirsiniz. Öfkeyi sağaltmak önemli. Öğleden sonra sosyal gruplar, ortaklar veya iş arkadaşlarıyla ortak karar alınacak durumlarda fikir çatışmaları yaşanabilir. Yanlı davranmaktan kaçının.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Sabah saatlerinde önemli işlere yoğunlaşma arzunuz karşılanmayabilir. Öğlene doğru enerjiniz artacaktır. Ani gelişen olaylar ilişkilerde gerginlikler olası, dengenizi koruyun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu tarihi konularla meşgul olabilirsiniz. Günlük işler hızlı ancak dengesiz ilerleyecektir. Akşamüstü gelen haberleri teyit etmeden plan yapmayın. Maddi konularda gelişmeler olası.
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