Ay bugün Koç'a girecek, yani normalden daha aktif olacaksınız. Ayrıca daha akıllı kararlar alabileceksiniz ve bugün zihniniz daha parlak olacak. Mars bize çok enerji bağışladığından, zorlukların üstesinden gelmemiz daha kolay olacak. Ay, Koç burcunda kaldığında, kendinizi enerjik ve kendinden emin hissedersiniz. Kendiliğinden rahatça karar almanız kolaylaşır. Yeni projeleriniz siz çabalamadan onaylanır. Bugün, projeleriniz için akıllı bir hareket yapmak için mükemmel anı temsil ediyor. Sabah erken saatlerde Balık’taki Ay, Yengeç’teki Merkür’le açı yapacak. Bu da hızlı zeka ve muhakeme demektir.