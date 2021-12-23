KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kararlı, net ve doğru bir tavır edinmeye dair güçlü bir istek içerisinde olabilirsiniz. Sorunlarınızı irdeliyor ve bunların öznesi olan kişilere dair radikal kararlar almaya çalışıyorsunuz. Kendinize bir iyilik olarak hayatınızdan çıkaracağınız insanlar olabilir. Sabırlı ve dikkatli halleriniz ve hataları görmezden gelmeyişiniz size birçok farklı ödül kazandırabilir. Bir süredir sıkışıp kalmış olan bir konuda ya ipleri kesecek ya da sonuna kadar gideceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun bir süredir size zarar veren bir sorunu nihayet kabullenmeye başlıyorsunuz. İmkansız diye bir şey vardır ve savaşmak her zaman mantıklı değildir. Objektif olmak ilk etapta size biraz kötümser bir yaklaşımmış gibi gelebilir fakat zamanla diğer seçenekleri de görmeye başlayacaksınız. Kendinizi suçlamak ve sorunların hayatınızı yönetmesine izin vermek sizi geriye atacaktır. Kendinizi toparlamanız için bazı azarları işitmeniz gerekebilir.