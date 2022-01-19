KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün baskıcı bir otorite figürüne karşı savunmasız hissedebilirsiniz. Onlarla uzlaşmanın bir yolunu bulmayı başarsanız da başaramasanız da, geçmişte bu konuda yaptıklarınızla ilgili mesajları yansıtmaktan faydalanabilirsiniz. Eğer bir şekilde mağdur durumunda olmanın kötü bir fikir olmadığını düşünüyorsanız kendinizi ikna edici bir şekilde savunmanız zor olabilir. Diğerleri sizi bazen geride tutabilir, ancak bunu yapmalarına yardım etmeyin!

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlarla konuşmalarınız bugün beklenmedik bir şekilde derin olabilir. Başka birinin inançlarının düşündüğünüz gibi olmadığını keşfedebilirsiniz! Ne mutlu ki, hayal kırıklığına uğramak veya yanıltılmış hissetmek yerine, bunu öğrenmek için gizlice rahatlamış olabilirsiniz. Başkalarının esnek olabileceğini görmek, değişen koşullara uyum sağlamanıza izin vermeniz için size gereken izni verebilir. Geçmişte öğrendiklerinize ne kadar sadık hissederseniz hissedin, şimdiyi de yaşamanız gerekir.