Ay Aslan’da ilerlerken Venüs ile karşıt görünümde. İlişkilerde seçici olmak, yük getiren ve haz vermeyen insanlardan uzak kalmak veriminizi ve iç huzurunuzu artıracaktır. Venüs vücutta uyum ve dengeden sorumludur. Dengeyi korumak bugün önem kazanacaktır. Öğleden sonra Ay Mars ile açı içinde; öfke, değişken tutumlar gelişirken, iradeyi güçlendiren ve cesareti vurgulayan olaylar söz konusu. Mars ile eş zamanlı gerçekleşen Jüpiter olumlu görünümü sayesinde: Hoşgörü, uyum, samimiyet, cömertlik artacaktır. Gün boyu savurganlıktan ve istikrarsız tutumlardan kaçınmak faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Fildişi