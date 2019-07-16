Oğlak’taki Ay Yengeç’teki Venüs’le açıda. Davranışlarınız şu anda baskın, duygusal ve tutkulu. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Bu enerjinin eksikliği hastalıklara, özellikle de jinekolojik hastalıklara karşı artan duyarlılığa neden olur. Oğlak’taki Ay Satürn ile eşleşti. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir - aklımızın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir.