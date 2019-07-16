16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oğlak’taki Ay Yengeç’teki Venüs’le açıda. Davranışlarınız şu anda baskın, duygusal ve tutkulu. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Bu enerjinin eksikliği hastalıklara, özellikle de jinekolojik hastalıklara karşı artan duyarlılığa neden olur. Oğlak’taki Ay Satürn ile eşleşti. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir - aklımızın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer ve sosyal statünüzle ilgili kendinizden şüphe duyuyor olabilirsiniz. Fikirleriniz çok yenilikçi olsa bile konuşup kendinizi ifade etmekten çekinmeyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki negatif insanların sizi endişeye boğup sizi yiyip bitirmelerine izin vermeyin. Onların telkin etmeden kendi yolunuzda ilerlemeye devam edebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili yeni parlak fikirleriniz olabilir, bu fikirler bugün aniden size gelecek. Tanıdığınız biri size önemli bilgilerle gelebilir. Ek gelir elde etmek için bu bilgileri kullanabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz eğlenmek istiyorsunuz ama günün gerçeklerine gözünüzü kapamanız da zor olacak. Bugün evrak işlerinde bitirmeniz gereken şeyler ayağınıza dolanıyor gibi olabilir. Sakin olun, bazen her şey üst üste gelir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!