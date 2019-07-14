14 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yay’daki Ay Balık’taki Neptün ile iletişimde. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Belki de düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kendinizi kaybolmuş hissedersiniz. Yengeç Güneş Oğlak’taki Pluton ile karşı karşıya. Aceleci yaklaşımlardan kaçınılmalı, bu nedenle aşk meselelerine özel önem verilmelidir. Artan sinirlilik ve edepsizlik zihninizin odağında görünebilir. Tehlikeli bir dönem olacak, bu nedenle günlük yaşamda özellikle trafikte kendinize dikkat edin. Enerji israfı, zihinsel tükenmeye yol açar ve bu da duygusal patlamalara ve aşk hayatında trajedilere dönüşebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal ya da fiziksel olarak rahatsız olmak, mutlaka kötü bir şey değildir. Bugün, çevrenizde daha fazla alan veya daha şefkatli enerji dilemek yerine, her şeyi olduğu gibi kabul etmeye çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda aklınızda daha iyi zaman geçirmekten çok daha fazlası var. İçinizde sizi meşgul eden konuları bulmak için zihniniz mükemmel çalışıyor. Bugüne dek içinizde olmayan cesaret bugün ortaya çıkacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, bir gün olmak istediğiniz kişiyi temsil eden biriyle daha fazla zaman geçirin. Aradığınız ilham bir şarkıdan, bir filmden veya güzel bir gün batımından gelebilir ama en iyi ilham kaynağı başka bir kişiden gelebilir. Bu kişiyi ve bugün başkalarına nasıl davrandığını gözlemleyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli bir karar mı veriyorsunuz yoksa sadece erteliyor musunuz? Kararsız olduğunuz için mi adım atmıyorsunuz, bundan emin olun. Bugün, hayatı ellerinizle tutun! Etrafınızdakileri şaşırtacak spontan bir şey yapın.
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