Yay’daki Ay Balık’taki Neptün ile iletişimde. Bu dönem rüya gibi eğilimleri, pasifliği, yanılsamaları ve duygusal rahatsızlığı ortaya çıkarır. Belki de düşüncelerde ve şaşırtıcı hayallerde kendinizi kaybolmuş hissedersiniz. Yengeç Güneş Oğlak’taki Pluton ile karşı karşıya. Aceleci yaklaşımlardan kaçınılmalı, bu nedenle aşk meselelerine özel önem verilmelidir. Artan sinirlilik ve edepsizlik zihninizin odağında görünebilir. Tehlikeli bir dönem olacak, bu nedenle günlük yaşamda özellikle trafikte kendinize dikkat edin. Enerji israfı, zihinsel tükenmeye yol açar ve bu da duygusal patlamalara ve aşk hayatında trajedilere dönüşebilir.