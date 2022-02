KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendiniz için yüksek standartlar belirleme ve imkânsızı başarmak için kendinize meydan okuma eğiliminiz var. Bugün hatırlamanız gereken şey, kafanıza koyduğunuz zaman tırmanamayacağınız bir dağın olmadığıdır. Bu nedenle, mevcut zorlukları adım adım aşmak konusunda kararlılığınızı koruyun. Yapmanız gereken yolculuğun kendisine odaklanmaktır, sonuca zaten erişeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanların hayatlarına daha yakından bakarsanız, hiçbir deneyimin kusursuz olmadığını anlayacaksınız. Her şey olması gerektiği gibi ve her şey size önemli bir hayat dersi veriyor. Bugün, yargılarınızın algınızı bozmasına izin vermek yerine, her deneyimi olduğu gibi kabul edin. Hayal kırıklığının ruhsal büyümeniz ve gelişiminiz için bir yakıt işlevi görmesine izin verin.