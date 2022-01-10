KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kişiliğinizin hangi yönüyle karşı karşıya olduğunuzu çözemeyebilirsiniz. Ruh haliniz dengesiz olmaktan çok belirsiz olabilir. Yaşamdan beklentileri sizden farklı olan arkadaşlarınız tarafından anlaşılamayabilirsiniz. Bugün sadece siyah ya da beyaz olmak yerine grinin tonları olmaya daha yatkınsınız. Oldukça sağlam iç görülerle ödüllendirilmişsiniz ve bunu gerek kendi gerek sevdiklerinizin iyiliği için kullanmayı başarıyorsunuz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sıkışmış veya kafanız karışmış hissettiğinizde, iç sesinize güvenin. Bugün kariyer alanınızdaki girişimlerinizden yeteri kadar sonuç alamadığınızı düşünseniz de meslektaşlarından veya üstlerinden takdir göreceksiniz. İş arayan insanlar bugün arzu ettikleri şirkette iş bulma şansına sahipler. Aşk cephesi bugün pekiyi değil. İlişkiyi de bitirme potansiyeline sahip bir tartışmaya dâhil olabilirsiniz.