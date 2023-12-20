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        Haberler Ekonomi Altın Günlük altın fiyatları! 20 Aralık 2023 Çarşamba bugün canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altında son durum nedir? İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba altın fiyatları

        Sabah yükselişle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam ediyor. Yatay seyrini bozmayan piyasa, altın fiyatlarını araştıran birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, 20 Aralık Çarşamba 2023 canlı altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:04
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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