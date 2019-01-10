Günlerdir Akdeniz’de mahsur kalan 49 göçmen için çözüm bulundu

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Malta ve İtalya'nın liman açmayı reddetmesi nedeniyle günlerdir denizde mahsur kalan 49 göçmen için çözüm bulundu. 49 göçmeni taşıyan iki insani yardım gemisi Malta'ya yanaşacak ancak göçmenleri aralarında İtalya'nın da bulunduğu 8 Avrupa ülkesi kabul edecek.
Hollanda'ya kayıtlı olan ancak bir Alman insani yardım örgütü tarafından işletilen Sea Watch 3 gemisinde 32 göçmen 19 gündür, başka bir Alman vakfına ait Sea Eye gemisindeki 17 göçmen de 12 gündür Akdeniz'de güvenli bir liman açılmasını bekliyordu.
Gemilerin kış şartlarından daha az etkilenmesi için Malta karasularına girişine izin verilmiş, ancak yakındaki güvenli limanlar İtalya ya da Malta'ya yanaşmasına onay çıkmamıştı.
Başta İçişleri Bakanı Matteo Salvini olmak üzere İtalyan hükümeti, geçen Haziran'da iktidara geldiğinden bu yana göçmenleri taşıyan gemilerin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermiyor.
Malta yönetimi de gemilere liman açmak için göçmenlerin diğer Avrupa ülkelerine gönderilmesi şartını koşuyordu.
Sonunda Malta Başbakanı Joseph Muscat bugün, 8 Avrupa ülkesinin göçmenleri kabul etme sözü vermesi üzerine gemilerin Malta'ya yanaşmasına izin verdi.
Muscat'ın bugün yaptığı açıklamaya göre gemilerin gün içinde Malta'ya yanaşarak günlerdir denizde mahsur kalan göçmenleri karaya indirmesi bekleniyor. 49 göçmenin daha sonra İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz, Lüksemburg, İrlanda ve Romanya arasında paylaştırılması planlanıyor.
Malta Başbakanı, bu 49 göçmenin yanı sıra, daha önce Malta'ya girişlerine izin verilen 131 göçmenin daha diğer AB ülkelerine gönderileceğini açıkladı.
Almanya hükümeti 60 göçmeni kabul edeceğini duyururken, diğer ülkelerin alacağı göçmen sayısı açıklanmadı.
Göçmenlerin İtalya'ya kabul edilmesi, İtalya'daki koalisyon hükümetinde çatlak seslere de yol açtı.
Müzakerelerin Başbakan Giuseppe Conte tarafından yürütüldüğü belirtilirken aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, kendisine danışılmadığını söyleyerek anlaşmaya tepki gösterdi.
Polonya'yı ziyaret eden Salvini, "Polonya Başbakanı ve İçişleri Bakanı ile Avrupa'nın dış sınırlarının korunması ve güvenlik konularını konuştuğu sırada" anlaşmadan haberdar olduğunu söyledi ve "Brüksel, insan kaçakçılarının ve sivil toplum kuruluşlarının işini kolaylaştırıyor" dedi.
Salvini, "Ben hiç kimsenin İtalya'ya girişine izin vermiyorum" diye konuştu.
İtalya'nın göç karşıtı sağ-popülist hükümeti, göçmenlere karşı yürütttüğü sert politika nedeniyle Napoli ve Palermo gibi bazı kentlerin belediye başkanlarının isyan hareketiyle karşılaşmıştı.
Sea Watch bugün sosyal medyada yayımladığı mesajında, Napoli, Palermo ve Berlin yönetimlerine bu süreçteki destekleri için teşekkür etti; Avrupa Birliği kurumlarını ise sert biçimde eleştirdi:
"AB 49 rehineyi serbest bırakmaya karar verdi. 19 gün denizde kaldıktan sonra konuklarımız nihayet güvenli bir limana kavuşacak. Bu durum devletlerin iflasının itirafıdır, güç durumdaki insanlar üzerinden politika yapılmamalıdır."
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