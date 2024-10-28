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        Haberler Gündem Günler sonra yüzleştiler! Cezaevinden çıkan Mustafa canlı yayında! - Güncel haberler

        Günler sonra yüzleştiler! Cezaevinden çıkan Mustafa canlı yayında!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, merakla izlenmeye devam ediyor. Geçen sezon programın en çok takip edilen ikilisinden biri olan Mustafa ve Fatma uzun zamandır sessizliklerini koruyordu. Cezaevinden çıkan Mustafa canlı yayına bağlanarak şoke eden iddialar ortaya attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:35
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, merakla izlenmeye devam ediyor.

        Geçen sezon programın en çok takip edilen ikilisinden biri olan Mustafa ve Fatma uzun zamandır sessizliklerini koruyordu. Cezaevinden çıkan Mustafa canlı yayına bağlanarak şoke eden iddialar ortaya attı.

        ŞÜKÜR TÜRKAN OLAYI GİZEMİNİ KORUYOR!

        15 yaşındaki Şükür Türkan Erdem 17 Şubat 2014 yılında anne Fatma Erdem’in iddiasına göre babası ile birlikte evden çıktı bir daha geri dönmedi. Şükür Türkan’ın ortadan kaybolması olayı araştırmalarla birlikte artık bir cinayet dosyası haline geldi.

        YILLAR SONRA GELEN İHBARA CEVAP VERDİ!“FATMA YAPMIŞTIR”

        Mustafa, Didem Arslan Yılmaz’ın yönelttiği soruya “Ben Fatma’dan şüpheleniyorum.” cevabını verdi. Fatma, Mustafa’nın iddialarına “Hala daha yalan söylüyorsun.” sözleriyle karşılık verdi.

        FATMA’DAN ŞOK SÖZ!“ŞÜKÜR’Ü MUSTAFA KAYBETTİ”

        Didem Arslan Yılmaz programın ilerleyen dakikalarında “Fatma Şükür Türkan’ı kim kaybetti?” sorusuna Fatma, “Şükür’ü kaybeden kendisi. Mustafa kaybetti çocuğumu” cevabını verdi.

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        #didem arslan yılmaz
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