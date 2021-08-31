Güngören'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Ağustos'ta Güngören Gençosman Mahallesi'nde Seyyar K'nin, tartıştığı kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüpheli Emrullah K. ile olayda kullandığı silahı sakladıkları iddia edilen H.Ç. ve U.Ö, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, maktul Seyyar K'nin, aracıyla hızla yanından geçen Emrullah K'yi uyarması üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin silahla Seyyar K'ye ateş ettiği öğrenildi.