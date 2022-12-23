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Güngören'de kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü

Güngören'de, bir işçinin kafasına yük asansörü çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi Bekir A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş: 23.12.2022 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Güngören'de kafasına yük asansörü çarpan işçi öldü
Yük asansörü çarpan işçi öldü!
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DHA

Merter'de bulunan bir iş yerinde saat 11.30 sıralarında, Bekir A. isimli işçi, altında beklediği yük asansörün indiğini farkedemeyince, kafasından yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Bekir A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir A.'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Esnaf Aytekin Tok, "Asansör inerken altında oturuyordu. Asansör inerken duymamış, kafasına çarpmış. Görgü tanıkları boynunun kırıldığını söylüyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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