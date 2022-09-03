Genç kıza şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde genç kıza şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç Osman Mahallesi’nde 31 Ağustos'ta, R.A.K. isimli genç kıza şiddet uygulayan E.D, kasten yaralama suçuna yönelik çalışmalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül'de yakalandı.

E.D. sorgusunda yaşı küçük R.A.K ile sevgili olduklarını, kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; R.A.K’nin talebi üzerine E.D. hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında önleyici/koruyucu tedbir kararı uygulandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.