Güngören'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Güngören'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gençosman Mahallesi Org. Eşref Bitlis Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine seyreden Sevim E.'nin kullandığı 34 UL 7560 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, refüje çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Ardından karşı şeride geçen araç, bir otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sevim E. ile araçta bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.