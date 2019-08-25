Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay bugün İstanbul'un Güngören ilçesinde Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Kadir Ö., adlı kişi tartıştığı eşi Hülya Ö. tarafından bıçaklandı. Kadir Ö., aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Olayın polise bildirilmesi üzerine, ilçe ekipleri harekete geçti. Hülya Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Hülya Ö., polise olayla ilgili ifade verdi.

ÖNCE ALKOL SONRA ŞİDDET

İddialara göre Kadir Ö. ile eşi Hülya Ö., dün gece birlikte alkol aldı. Alkol aldıktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Bu tartışma bugünde devam etti. Hülya Ö.’nün iddialarına göre, bu tartışmada eşi Kadir Ö., kendisine şiddet uyguladı. Bunun üzerine mutfakta aldığı bıçakla eşini bıçakladığını söyledi. Bir yıldır evli olduklarını söyleyen Hülya Ö., eşiyle arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirtti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.