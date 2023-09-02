Güngören'de beton çöktü

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Kazada hafif yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, çökme oluşan alanın çevresini bariyerlerle kapattı.

Ayrıca binadan karot örneği alınarak incelemeye gönderildi.

Gazetecilere olayı anlatan Yalçın Çalışkan, bir çocuğun düştüğünü duyunca kurtarmak için binanın önüne geldiğini belirterek, Çocuk, Kurtarın beni. diye bağırıyordu. Ona elimi uzatmak isterken benim bastığım alan da çöktü. Üzerimde bir miktar beton vardı, ittim. Sonra Muhammedi çıkardık. Komşuların getirdiği merdivenle ben de çıktım. Ambulans bizi hastaneye götürdü. Kolumda sıyrıklar oluştu, başka bir şeyim yok." diye konuştu.