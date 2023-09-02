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        Haberler Gündem İstanbul Güngören'de beton çöktü

        Güngören'de bina ile kaldırım arasındaki beton bölümün çökmesi sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı

        İstanbul'un ilçesi Güngören'e bağlı Akıncılar Mahallesi Taşçılar Sokaktaki 5 katlı apartman ile kaldırım arasındaki beton zeminde çökme meydana geldi. Bu sırada orada bulunan çocuk Muhammed F, binanın bodrumuna denk gelen alana düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen mahalle sakini Yalçın Çalışkan (55) da bastığı yerin çökmesiyle yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:32 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:32
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        Güngören'de beton çöktü
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        Kazada hafif yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, çökme oluşan alanın çevresini bariyerlerle kapattı.

        Ayrıca binadan karot örneği alınarak incelemeye gönderildi.

        Gazetecilere olayı anlatan Yalçın Çalışkan, bir çocuğun düştüğünü duyunca kurtarmak için binanın önüne geldiğini belirterek, Çocuk, Kurtarın beni. diye bağırıyordu. Ona elimi uzatmak isterken benim bastığım alan da çöktü. Üzerimde bir miktar beton vardı, ittim. Sonra Muhammedi çıkardık. Komşuların getirdiği merdivenle ben de çıktım. Ambulans bizi hastaneye götürdü. Kolumda sıyrıklar oluştu, başka bir şeyim yok." diye konuştu.

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        #Güngören
        #haberler
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