Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi
İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonun tavanında çökme meydana geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından bina tedbiren tahliye edildi
Güngören'de 3'üncü katındaki balkon tavanında çökme yaşanan 4 katlı bina tahliye edildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremin ardından, Sanayi Mahallesi Balkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonun tavanında çökme yaşandı.
AA'nın haberine göre; bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güngören Belediyesi ekiplerinin incelemesinin ardından bina tedbiren boşaltıldı.