        Güneydoğu sanayisini Akdeniz'e taşıyacak ulaştırma projesinde inşaat aşamasına gelindi - İş-Yaşam Haberleri

        Güneydoğu sanayisini Akdeniz'e taşıyacak ulaştırma projesinde inşaat aşamasına gelindi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Projeyle, İskenderun limanlarının önemi artacak, bölgenin turizm gelişimi hızlanacak ve illerimiz kalkınacak. Ülkemizin ticaretine de katkı sağlayacak bu projeyle altyapımıza önemli bir imza atacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 11:25 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:25
        "Altyapımıza önemli bir imza atacağız"
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun Körfezi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlayacak Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'nin, bölgenin ekonomik hayatını canlandıracağını bildirdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğü Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'ne yönelik 1,55 milyar euroluk dış finansman temin edilmesi, gözleri bu projenin önemine çevirdi.

        Hem demir yolu hem de otoyol tünelleriyle İskenderun Körfezi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyan projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı girişimlerinden biri olan projenin ihale süreci geçen yıl tamamlanmıştı. Projede sıra şimdi temel atma ve inşaat aşamasına geldi.

        "Bölgedeki ekonomik hayat canlanacak"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa güzergahındaki projenin bölgenin kesintisiz erişim kapasitesini artıracağına dikkati çekti.

        Proje kapsamında yapılacak tünelin 3 farklı tüpten oluşması ve tünel boylarının yaklaşık 20'şer kilometre olmasının planlandığını belirten Uraloğlu, projenin, taşımacılık giderlerinin azaltılması, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve değer artışının sağlanması gibi faydaları olacağını bildirdi.

        Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle bölgede daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sağlanacağına işaret ederek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

        "Gaziantep'e yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta bulunan İskenderun Limanı, proje sayesinde yaklaşık 117 kilometreye düşecek. Projeyle, Gaziantep bölgesindeki sanayi kuruluşları İskenderun Körfezi üzerinden ihracatını daha kolay şekilde yapacak. Böylece bölgedeki ekonomik hayat canlanacak. Proje, İskenderun Körfezi'ni, Amanos Dağları'nın arkasındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep'e en kısa yoldan bağlayacak. Projeyle, İskenderun limanlarının önemi artacak, bölgenin turizm gelişimi hızlanacak ve illerimiz kalkınacak. Ülkemizin ticaretine de katkı sağlayacak bu projeyle altyapımıza önemli bir imza atacağız. Türkiye'mizi ileriye taşımak için çalışmaya ise devam edeceğiz."

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgedeki en acil altyapı ihtiyaçlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projeyle, taşımacılıktan kaynaklanan trafik sorunlarının da azaltılacağını söyledi.

        Güneydoğu Anadolu-İskenderun ulaşımı hızlanacak

        Bölgede "Amanos Tüneli Projesi" olarak da bilinen Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi, 25 kilometrelik güzergahta 20 kilometrelik tek hat demir yolu ve toplamda 40 kilometrelik 2x2 şeritli iki otoyol tüneli şeklinde inşa edilecek.

        Projeyle Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahının 77,3 kilometreden 62 kilometreye, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergahının 121 kilometreden 100,4 kilometreye, Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahının 78,8 kilometreden 25,4 kilometreye, Payas-Fevzipaşa güzergahının da 84 kilometreden 54,4 kilometreye düşürülmesi hedefleniyor.

