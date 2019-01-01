Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde bu yıl ziyaretçi sayısının artması hedefleniyor.

AA'nın haberine göre Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi bin 919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor.

Özellikle son bir hafta boyunca etkili olan yağmurun dağın zirvesinde kara dönüşmesi sonucu kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı.

Karın geçen yıl fazla yağmaması nedeniyle adeta "ölü sezon" geçiren merkezde, bu yıl erken düşen ve kalınlığı da kayak için oldukça yeterli düzeyde bulunan kar, bölgedeki kayak severlerin yüzünü güldürüyor.

Halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak nitelendirilen ve Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Yaz aylarında hava sıcaklığının normallerin üstüne çıktığı kışın ise kar yağışının nadir görüldüğü bölge illerindeki vatandaşların akın ettiği merkez, bu yıl ziyaretçi rekoru kırmaya hazırlanıyor.

"BİR AYLIK ZİYARETÇİ BİR GÜNDE GELİR OLDU"

Karacadağ Kayak Merkezi işletmecisi Orhan Atilla, yaptığı açıklamada, bölgede kayağa ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Merkezi daha önceki senelerde ortalama 8 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Atilla, geçen yıl ise karın sayılı günler yerde kalmasına rağmen merkezde 10 bini bulan bir konuk ağırladıklarını ifade etti.

Bu sezon merkezin ziyaretçi rekoru kıracağını öngördüklerini dile getiren Atilla, şöyle devam etti:

"Kayak sezonu geçen yıl ölü gibiydi ama 2019'un başlangıcıyla beraber iyi bir kar düştü. Bu yıl iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Geçmiş yılların aynı dönemine göre hayli güzel bir ilgi var. Önceki yıllar bir ayda gelen ziyaretçi şu anda neredeyse bir günde gelebilecek duruma geldi. Özellikle hafta sonu binden fazla kişi piste çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda yoğun bir ziyaretçi trafiğinin oluşacağını öngörüyoruz. Normalde ortalama 20 bin ziyaretçi oluyordu bu yıl konuk sayımızın geçen yıl kara olan hasret ve kayağa artan ilgi sayesinde 25 bini bulacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"KIŞIN BÖLGENİN TEK SOSYAL ALANI"

Diyarbakır'dan gelen ziyaretçilerden Fadime Güler de her yıl grup olarak kayağa geldiklerini söyledi.

Tesisin altyapı imkanlarının biraz daha geliştirilmesini isteyen Güler, "Burası kışın bölgenin topluca sosyal etkinlik yapılabilecek olan tek yeri. Her yıl buraya geliyorum, geçen sene kar yoktu, üzüldük. Günübirlik değil de hafta sonu da kalınabilecek yerler olsun isterdik." dedi.