AA

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kampçılara muhteşem bir ortam sunuyor.

AA'nın haberine göre bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında sakin şehir ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla bambaşka bir güzelliğe büründü.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak da nitelendirilen ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

BELEDİYE TARAFINDAN KAMP ALANLARI BELİRLENDİ

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle az sayıda turistin ziyaret ettiği ilçede, özellikle kalabalık ortamlardan uzak, doğada güzel vakit geçirmek isteyen kampçılar için belediye tarafından kamp alanları belirlendi.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Halfeti'nin Güneydoğu'nun önemli bir turizm cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Halfeti'nin Türkiye'deki 19 "sakin şehir"inden biri olduğunu anımsatan Albayrak, "Halfeti hem sakin kent özelliği ile hem de doğası, tarihi, kendine has mimarisi ve sadece ilçemizde yetişen karagül bitkisiyle turistlerimizi her geçen yıl biraz daha cezbetmektedir" dedi.

Geçen yıl 1 milyon ziyaretçinin ilçeyi ziyaret ettiği bilgisini veren Albayrak, ancak bu yıl pandemi nedeniyle istedikleri gibi bir sezon yaşamadıklarını ifade etti.

"KAMP ALANLARI OLUŞTURDUK"

Albayrak, Halfeti'nin her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, sonbahar mevsiminin ise ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Dünyada sadece ilçede yetişen karagül bitkisinin sonbaharla ikinci kez açmaya hazırlandığını kaydeden Albayrak, şöyle konuştu:

"Eylül, ekim aylarında sosyal mesafeye uyarak, maske takarak gerekli kurallara uyarak karagülün açtığı bu zaman diliminde tüm ziyaretçilerimizi ilçemize bekliyoruz. Özellikle doğaseverler için, karavan olmak üzere çadır kurmak isteyen, kamp yapmak isteyen ziyaretçilerimiz için muhteşem doğasıyla Çekem Mahallesi yolunda, Çekem Mahallesi'nde kamp alanları oluşturduk. Ziyaretçilerimizi bu kamp alanlarında Halfeti'deki bu sakinliği, eşsiz doğayı tüm güzellikleriyle yaşamaya bekliyoruz."