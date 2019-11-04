Yüzyıllardır tarımın da yapıldığı, kentin ve bölgenin sebze-meyve ihtiyacını da karşılayan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde su samuru, sincap ve tilki gibi memelilerle Dicle güzeli ile Mezopotamya kolotisi gibi endemik türün yanı sıra çok sayıda kelebek de yaşıyor.