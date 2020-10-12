Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Güneydoğu, bu yılın ocak-eylül döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 1 milyar 634 milyon 715 bin dolar ihracat yaparak geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 12 artırdı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, tarım üretiminin yoğun yapıldığı Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'in bağlı olduğu Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği üyesi firmalar, 2020'nin eylül-ocak döneminde 162 ülkeye 1 milyar 634 milyon 715 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
Sektörde ocak-eylül döneminde en fazla döviz sağlanan iller ise 1 milyar 349 milyon dolarla Gaziantep, 263 milyon dolarla Mardin, 18 milyon dolarla Diyarbakır oldu.
Geçen yılın ocak-eylül dönemine göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında yüzde 12 artış sağlayan bölge, yılın 9 ayında en fazla ürün satışı 411 milyon 875 bin dolarla makarna oldu.
Makarnanın ardından 298 milyon 973 bin dolarla buğday unu, 284 milyon 919 bin dolarla bitkisel yağlar ile 201 milyon 554 bin dolarla bisküvi ve pasta ürünü bölgeden ülke dışına gönderildi.
Ülke gruplarına göre ise en yüksek ihracatını 831 milyon 192 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapan Güneydoğu, en çok ürününü 469 milyon dolarla Afrika ülkelerine ve 207 milyon dolarla Amerika ülkelerine ulaştırdı.
GAİB firmaları, geçen yılın aynı dönemine göre 101 milyon dolar satışı yaptığı Amerika ülkelerine, bu yılın üç çeyreğinde 207 milyon satış yaparak bu ülkelere ihracatını yüzde 104,5 artırdı.
Ülke bazında söz konusu dönemde en yüksek ihracatı 552 milyon dolarla Irak'a bulunan Güneydoğu, 113 milyon dolar Cibuti, 100 milyon dolar Suriye, 94 milyon dolar Venezuela ve 65 milyon dolar ABD'den gelir sağladı.
Türkiye'de bu dönemde en fazla bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç eden birlik ise GAİB oldu.
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