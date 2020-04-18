Güneydoğu'daki işletmelere "Esnaf Destek Paketi" güç kattı - ŞANLIURFA

AA

anlıurfa'da Yeni Ali Mezarlığı yanındaki Taşçılar Sitesi'nde 7 yıldır taş işlemeciliği yapan Mehmet Özdemir de Halkbank'a yaptığı "Esnaf Destek Paketi" başvurusu sırasında hiçbir zorluk yaşamadığını söyledi.

Başvuruyu internet üzerinden yaptığını ve çok kısa sürede cevap verildiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Başvuru sonrası kredimizin hesabıma yattığını söylediler. Bu konuda bize çok yardımcı oldular. Başvuruma çok kısa sürede yanıt geldi, bizimle iletişime geçerek başvurumuzu gerçekleştirdik. Gerekli imzaları attıktan sonra kredimizi işlerimiz için kullandık. Başvuru yaptığımda benden herhangi bir kefil istemediler sadece vergi levhası ile başvurumu yaptım."

Halkbank tarafından verilen Paraf Esnaf Kart da kullandığını aktaran Özdemir, "Paraf Esnaf Kart her konuda işlerimize yarıyor, alışverişlerimde ve işle ilgili harcamalarda kullanıyorum. Aldığım bu krediyi de işlerimi büyütmek için kullanıyorum. Tüm Halkbank çalışanlarından memnun kaldım, bize her türlü kolaylığı gösterdiler, Allah onlardan razı olsun." dedi.