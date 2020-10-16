Güneydoğu'da pamuk verimi ve fiyatıyla üreticiyi sevindirdi - DİYARBAKIR

AA

Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamuk, çiftçi için umut olmayı sürdürüyor.Nisan ve mayıs ayında ekimi yapılan ve bugünlerde hasadı sezonunun yaşandığı pamuk, verim ve fiyat artışıyla üreticisinin yüzünü şimdiden güldürdü.

- Diyarbakır'da yaklaşık yüzde 35 verim artışı

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, bu yıl pamuğun zamanında ekildiğini ve yeteri kadar yağış aldığını söyledi.Bitkilerde hastalık ve zararlılarla ilgili çok ciddi bir sorun oluşmadığını belirten Atalar, zararlı ve hastalığın bulunduğu bölgelerde ise etkin bir mücadeleyle etkinin minimize edildiğini dile getirdi.Pamuğun tam zamanında hasadına başlandığına dikkati çeken Atalar, üretim sezonu açısından herhangi bir sorunun yaşanmadığını ifade etti.

"Bu yıl diğer ürünlerde olduğu gibi pamukta da verimde ciddi bir artış var. Geçen yıla oranla yüzde 35'lik verim artışından söz edebiliriz." diyen Atalar, bu yıl çiftçinin pamukta birim alandan elde ettiği verimin kimi yerlerde 650 kilograma kadar yükseldiğini bildirdi.

Atalar, hasat tamamlandığında bu rakamların daha net bir şekilde ortaya çıkacağını kaydederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl iklimsel olarak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle verimde biraz düşüklük vardı ama bu yıl hamdolsun çok iyi bir durumdayız. Verim çiftçinin yüzünü güldürecek seviyelerde. 2019'da 476 bin dekar alanda ekim alanı varken bu yıl 385 bin dekar alanda ekim yapıldı. Ancak neredeyse geçen yılkine yakın bir rekolte gerçekleştirebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu yıl pamuk çok iyi bir durumda."

- "İnşallah bu yıl pamuk yüzümüzü güldürecek"

Bismil ilçesine bağlı kırsal Arıkgöl Mahallesi'ndeki arazisinde hasat yapan Diyarbakır-Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural da geçen yılın hem fiyat hem de iklim koşullarından yaşanan düşük verim nedeniyle üreticiler için zor geçtiğini söyledi.

"İnşallah bu yıl pamuk yüzümüzü güldürecek. Yaptığımız basit ölçümle en kötü tarlamızdan birinci biçimde 550 kilogramı bulduk. Diğer tarlalarımızdan inşallah 650 kilogramın üzerinde verim alacağız." ifadelerini kullanan Vural, çiftçiler olarak verimden memnun olduklarını anlattı.Vural, Diyarbakır'ın pamuk ekilen bütün ilçelerinde verimin bu yıl iyi olduğuna işaret ederek, "Bu yıl iklim koşulları pamuğa elverişliydi, pamuk zararlıları azdı, pamukta fazla tahribat olmadı. Hem sulamada hem de bakımda kalifiye eleman da yetişmiş. Bu nedenlerden dolayı bu yıl verim ortalaması çok yüksek." dedi.

Pamuk ton fiyatının şu anda 5 bin lira civarında olduğunu dile getiren Vural, beklentilerinin fiyatın artması yönünde olduğunu kaydetti.Çiftçi Veysi Akyıldız, geçen yıl 1200 dönüm tarlasında pamuk ekimi yaptığını, bu yıl ise 1000 dönümde pamuk ürettiğini belirtti.

Akyıldız, "Geçen yıl dekardan 380-450 kilogram pamuk elde ettim. Bu yıl ise dekardan 500-600 kilogram pamuk elde etmeyi bekliyoruz. Geçen yıl pamuğun tonunu 3 bin 500 liraya sattım, 800 lira da destek aldım. Şu anda fiyat 5 bin lira. Fiyatın 5 bin 500 ile 6 bin arasında olacağını tahmin ediyoruz. Hem çiftçimiz hem de Türk ekonomisi kazanacak." diye konuştu.

- "Bu yıl pamuk daha kaliteli"

İlçede çırçır fabrikası işleten Musa Çelebi de geçen yıla göre ilçedeki pamuk üretim alanında azalma olduğunu ancak bu yıl verimin daha iyi olması sebebiyle rekoltede düşüş beklemediklerini söyledi.Çelebi, "Geçen yıla göre bu yıl pamuk çok kaliteli. Neredeyse hiç hastalık yok. Pamuğun kalitesi İzmir ile eşdeğer. İplikçiler de bu sezonun pamuğunu çok beğendi." diye konuştu.

- Mardinli üreticiler de memnun

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Kılduman Mahallesi'nde pamuk hasadı yapan Mehmet Emin Dal, Mardin Ovası'nın topraklarının bereketli olduğunu, ekimi yapılan ürünlerin de kaliteli olduğunu söyledi.

Tarlasında genellikle mısır, buğday ve pamuk üretimi yaptığını şu anda da pamukta hasat sürecini yaşadıklarını anlatan Dal, "Dönüm başına 550-650 kilogram ürün alıyoruz. Bu sene çok verimli geçiyor. Buğdayda da çok güzel verim aldık, pamukta da alıyoruz. Allah'a çok şükür." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi Oğuzhan Cengiz ise geçen yıla oranla bu yıl verimin daha iyi olduğuna değinerek, "Bu sene hasat güzel. Geçen sene dönüme 200 kilogram alıyorken bu sene 600 kilogram ve üzeri alınıyor. Mezopotamya toprakları çok verimli. Burada ne ekersen karşılığını alırsın." dedi.

Cengiz, GAP suyunun bölgeye gelmesiyle bütün çiftçilerin rahatlayacağını ve ülke ekonomisine daha büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.