Güneydoğu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - KİLİS

AA

Kilis'te sosyal medyadan yapılan duyurular üzerine saat 21.00'de vatandaşlar, 23 Nisan'ı kutlamak için evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.Vatandaşlar, önce saygı duruşunda bulundu sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra siren çalan polis araçlarına pencere ve balkonlardan el sallayarak eşlik edildi.