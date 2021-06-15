'Güneydoğu Asya’da büyüyeceğiz'

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Hayat Kimya ve Kastamonu Entegre’yi bünyesinde barındıran Hayat Holding, Güneydoğu Asya’da büyümeyi planlıyor. Şirketin logo değişimini ve yatırımlarını duyuracağı bugün düzlenecek dijital lansman öncesinde gazetecilerle sohbet toplantısında buluşan Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M.Avni Kiğılı, yeni hedeflerinin Güneydoğu Asya'da büyümek olduğunu söyledi.

'400 MİLYON DOLARLIK YATIRIMI TAMAMLADIK'

Salgının başlangıcından bu yana, 1.1 milyar dolar yatırım kararı aldıklarını kaydeden Kiğılı, ''Kısıtlamalara, kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız için de düğmeye bastık. Bu süreçte; Hayat Kimya ile Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi; Kastamonu Entegre ile Samsun’da yonga levha ve Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz. Geçen yıl ülkemizde oluşan acil ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli üretim kampüsümüz içinde cerrahi maske fabrikası kurduk. Yeni bir kategoriye de yatırım yapmış olduk'' dedi.

Mısır’da maske üretiminde kullanılan non-woven kumaşı , Cezayir ve Rusya’da kağıt ve yine Rusya’da yonga levha tesisleri kuracaklarını belirten Kiğılı ''Rusya’da var olan kağıt fabrikamıza ek olarak devreye alacağımız yeni tesisimizle bu ülkedeki en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

'VİETNAM BÖLGEDE ÜRETİM ÜSSÜMÜZ OLACAK'

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan sonra stratejik bir yatırımla Güneydoğu Asya’ya yöneldiklerini söyleyen M. Avni Kiğılı, Vietnam’da 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi fabrikası açtıklarını söyledi. Kiğılı, “Vietnam’a kurduğumuz üretim tesisinin amacı Vietnam, Malezya, Tayland ve bölgedeki 10 ülkede faaliyet alanımızı genişletmek. Hedefimiz, gittiğimiz her yerde, her zaman olduğu gibi yine markalarımızla kısa zamanda pazarın ilk iki oyuncusundan biri olmak.” ifadesini kullandı.

Pandeminin başından bu yana 2000’i aşkın ek istihdam oluşturduklarını kaydeden Kiğılı yeni yatırımlarla da 1.600 kişiye daha istihdam sağlanacağını aktardı. Kiğılı 700 milyon dolarlık yatırımların 2022 yılı sonuna kadar hayata geçmiş olacağını aktardı. Kiğılı yatırımların yüzde 40'ının özkaynaklardan, yüzde 30'unun ESG (Çevresel-Sosyal-Yönetişim) kredileri, yüzde 30'unun da muhtelif kaynaklardan sağlanacağını söyledi. Kiğılı halka arz düşünmediklerini ifade etti.

Pandemiyle birlikte emtia fiyatlarındaki artışın maliyetleri ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Kiğılı ''450 dolara aldığımız selüloz 850 dolara çıktı. Ancak maliyetteki artışa rağmen bunu fiyatlara yüzde 12-15 oranında yansıttık. Kârdan zarar ettik'' dedi.

Basın toplantısında verilen bilgiye göre Hayat Holding'in 41 şirketi, 17 bini aşkın çalışanı, 12 ülkede 36 üretim tesisi bulunuyor. Şirket 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin 2020 yılı cirosu 3 milyar dolar. Bunun yüzde 60'ı yurtdışı kaynaklı.

LOGOSUNU YENİLEDİ

Hayat Holding, logosunu da değiştirdi. Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M.Avni Kiğılı, “Globalleşme yolculuğumuzun ve insanla fayda arasında kurduğumuz köprünün bir yansıması olan yeni logomuz, doğanın en güzel renkleri olan ve sürdürülebilir bir geleceği temsil eden mavi ve yeşili buluşturuyor” dedi.