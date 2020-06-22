GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında birliğe bağlı Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Kilis'ten 163 ülkeye 2 bin 478 alandan dış satım yapıldı.
Mayıs ayında sanayi ürünleri ihracatından 346 milyon 500 bin dolar, tarım ürünlerinden 221 milyon 16 bin dolar gelir elde eden GAİB üyesi firmalar, madencilik sektöründe ise 1 milyon 294 bin dolar ihracat yaptı.
Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 85 milyon dolarla halı sektörü alırken, bunu 74 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 73 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri sektörü izledi.
Ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde de mayısta 34 milyon 865 bin dolar gelir elde edildi.
GAİB'in mayıs ayı ihracatı, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 29 azaldı.
EN ÇOK İHRACAT IRAK'A
Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak yer aldı. Birlik üyesi firmalar mayısta Irak'a 157 milyon dolarlık ürün sattı. Irak'ı 63 milyon dolarla ABD, 24 milyon dolarla Birleşik Krallık, 19 milyon dolarla Almanya, 17 milyon dolarla Suriye takip etti.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu'daki üretiminin Türkiye'nin ihracatında ciddi paya sahip olduğunu söyledi.
Bölgedeki üretimin hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Kileci, "Bölgemiz tüm sektörleriyle sanayisi ve işletmeleriyle Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunmakta, içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda azimli üretici ve ihracatçılarıyla hep birlikte var gücüyle çalışmaktadır." dedi.
"TOPARLANMA SİNYALLERİ ALMAYA BAŞLADIK"
Kileci, ülkelerin Kovid-19 salgının etkisini yitirmemesine rağmen sınırlarını daha fazla kapalı tutmak ve ithalata sınırlama getirmek istemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Böyle devam edilirse dünya ticaretindeki durgunluk ve bunun ülke ekonomilerine etkileri geri dönülmez zararlar verecektir. Koruma önlemlerine devam etmek şartıyla sınır kapılarımızdaki araç geçişi, eski seyrine dönmeye başladı. Salgın nedeniyle bekletilen siparişler yavaş yavaş yerlerine ulaşıyor. Mart ayından itibaren ihracatta ciddi düşüşler yaşanmıştı. Mayıs sonu itibarıyla düşüş hızı yavaşladı, toparlanma sinyalleri almaya başladık."
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