"Güney ve Donbass bölgesindeki durum son derece zor"

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Zelenskiy akşam saatlerinde bir video yayınlayarak Ukrayna halkına seslendi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi bir ayı geride bırakırken Zelenskiy, durumun hala kendileri için zor olduğunu söyledi.

Ülkenin güney kısmı ve ayrılıkçı Donbass bölgesinde çetin bir durumda olduklarını belirten Zelenskiy, "İleride savaşlar olacak. İstediğimiz her şeyi elde etmek için hala çok zor bir yoldan geçmemiz gerekiyor" dedi.

RUSYA: 28 ASKERİ TESİSİ YOK ETTİK

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da gün içinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Gün içinde uçak saldırılarında Ukrayna'ya ait 28 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Başından bu yana toplam 124 uçak ve 80 helikopter, 345 insansız hava aracı (İHA), 1826 tank ve çeşitli zırhlı araç, 195 çok namlulu roketatar, 766 obüs ve havan topu ile 1704 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.