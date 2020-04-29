Güney Sudan lideri Mayardit'ten Sudan'da taraflara "barış için taviz verin" çağrısı

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Mayardit, Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak ve Arabuluculuk Heyeti üyesi Dio Matok ile başkent Cuba’da bir araya geldi.
Gulwak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit’i barış müzakerelerinin son durumu hakkında bilgilendirdiklerini belirtti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlattıkları video konferans toplantılarını müzakere sürecinin aksamaması için devam ettirme arzusunda olduklarını belirten Gulwak, Başkan Mayardit ve Arabuluculuk Komitesi’nin Sudan’da kapsamlı barışın sağlanması konusunu önemsediklerini ifade etti.
Gulwak, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in, Hartum hükümeti ile silahlı hareketlerin temsilcilerini 9 Mayıs'tan önce barış anlaşmasına varılması için taviz vermeye çağırdığını kaydetti.
Sudan hükümeti, 9 Mayıs'a kadar ülkedeki tüm silahlı gruplarla kapsamlı barış anlaşması imzalayıp, Yasama Meclisi'ni de kurarak geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmalarını tamamlamayı hedefliyor.
Hükümet, silahlı hareketlerin temsilcileriyle 23 Nisan'da gerçekleştirdiği oturumda, Darfur bölgesindeki silahlı hareketlere Egemenlik Konseyi'nde 4 yeni koltuk ayrılmasını, evvelki günkü oturumda da Darfur'daki maden gelirlerinin yüzde 40'ının bölgeye verilmesini kabul etmişti.
- Cuba müzakereleri
Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.
Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.
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