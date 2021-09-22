Güney Sudan'ın "Miss Africa Golden" temsilcisi, Cuba Büyükelçisi Mutaf'ı ziyaret etti

Görüşmeye Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Cinsiyet ve Çocuk İşleri Direktörü Dr. Elizabeth Joseph Shadar da katıldı.

Büyükelçi Mutaf, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına Güney Sudan'ın adayı Makur’a ve ekibine başarılar diledi.

Miss Africa Golden güzellik yarışması, 26-27 Kasım 2021'de Türkiye'de düzenlenecek.