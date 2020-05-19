Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Machar ve eşi Kovid-19’a yakalandı

Machar’ın ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Machar ile Savunma Bakanlığını yürüten eşi Tang’ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Machar’ın bazı ofis çalışanları ile ikilinin korumalarından da test sonuçları pozitif çıkanlar olduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısının evinde 14 gün karantina altına alınacağı kaydedildi.

Güney Sudan’da şimdiye kadar 290 kişide Kovid-19 tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de iyileşti.