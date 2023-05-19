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Güney Pasifik'te 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Avustralya'nın doğusunda, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Yeni Kaledonya'nın yakınlarında bugün, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı, Yeni Kaledonya'da 22 cm ve Yeni Zelanda'da 33 cm yüksekliğinde dalgalar görüldü.

Giriş: 19.05.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Pasifik'te 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
HABERTURK.COM / DHA

Avustralya devletinin jeoloji kurumu Geoscience Australia, Güney Pasifik'teki Yeni Kaledonya'nın yakınlarında, okyanusun 33 kilometre derinliğinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avustralya Tsunami Merkezi, bölgedeki ülkeler ve yerleşim yerleri için tsunami uyarısı yaparken Avustralya Meteoroloji Bürosu Yeni Kaledonya'da 22 cm ve Yeni Zelanda'da 33 cm'lik dalgalar görüldüğünü belirtti.

Yetkililer, Avustralya'nın tsunami tehlikesi altında olmadığını kaydetti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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