Avustralya devletinin jeoloji kurumu Geoscience Australia, Güney Pasifik'teki Yeni Kaledonya'nın yakınlarında, okyanusun 33 kilometre derinliğinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avustralya Tsunami Merkezi, bölgedeki ülkeler ve yerleşim yerleri için tsunami uyarısı yaparken Avustralya Meteoroloji Bürosu Yeni Kaledonya'da 22 cm ve Yeni Zelanda'da 33 cm'lik dalgalar görüldüğünü belirtti.

Yetkililer, Avustralya'nın tsunami tehlikesi altında olmadığını kaydetti.

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