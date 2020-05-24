Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya bayramı "sessiz" karşıladı

AA

Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami ve civarları boş kaldı.- BalıkesirBalıkesir'de, salgın öncesi yoğunluğun fazla olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokağı'nda sakinlik gözlendi.- ÇanakkaleÇanakkale'de de kentin en yoğun noktaları arasında bulunan Çarşı ve Demircioğlu caddeleri bayramın ilk gününü sessiz geçiriyor.Sokaklarda belediye temizlik ekipleri ile denetimlerini sürdüren polis ekiplerinden başka kimse bulunmuyor.- BilecikBilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı ile diğer bölgelerdeki sessizlik, drone ile görüntülendi.- YalovaYalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek bölgeler en sessiz günlerini yaşıyor.Kent girişlerinde oluşturulan noktalarda görevli polis ve jandarma ekipleri ise araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol ediyor.- EskişehirEskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Cengiz Topel ve Şair Fuzuli caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.- KütahyaKütahya'da Cumhuriyet ve Asım Gündüz caddeleri ile Atatürk, Adnan Menderes, Dumlupınar, Abdurrahman Karaa bulvarlarında sessizlik bayramın ilk gününde de devam ediyor.