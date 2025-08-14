Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 15.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde yapılacağı, Marmara'dan 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45 seferleri ile Erdek'ten 19.15 kalkışlı tüm seferin iptal edildiği duyuruldu.

