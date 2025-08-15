Habertürk
        Güney Marmara'da bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi - Güncel haberler

        Güney Marmara'da bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ile Güney Marmara Adalar hattında bugünkü feribot seferleri yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 23:06 Güncelleme: 16.08.2025 - 00:09
        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
        GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 16 Ağustos Cumartesi Narlı-Marmara hattında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30, Güney Marmara Adalar hattında Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45, Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Avşa'dan saat 06.00 seferinin saatine uygun yapılacağı, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde gerçekleştirileceği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Güney Marmara
        #feribot
        #son dakika
        #son dakika haber
