Güney Marmara'da feribot seferlerine iptal

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Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı tüm seferler ile Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı Marmara-Balıklı-Erdek feribotu dışındaki diğer tüm tarifeli seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00, Marmara Adası'ndan ise saat 06.45'de seferleri fırtına beklentisi nedeniyle yapılamayacak.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.