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        Haberler Gündem Güney Marmara'da feribot seferlerine iptal - Güncel Haberler

        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:31 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:38
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        Güney Marmara'da feribot seferlerine iptal
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        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı tüm seferler ile Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı Marmara-Balıklı-Erdek feribotu dışındaki diğer tüm tarifeli seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

        Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00, Marmara Adası'ndan ise saat 06.45'de seferleri fırtına beklentisi nedeniyle yapılamayacak.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ADALAR
        #Avşa
        #marmara adası
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