AA

Avrupa ülkelerinden sonra ihraç edildiği Çin, Malezya ve Singapur gibi Uzak Doğu ülkelerinde de büyük beğeniyle tüketilen Türk kirazı, bir kez daha Güney Korelilerin sofralarına taşınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının olumlu görüşünün ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü de bu yıl için Güney Kore'ye kiraz ihracatı onayı verdi.

Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Manisa, Niğde ve Yozgat'ta bulunan 101 üretici tarafından yetiştirilen Türk kirazı, Antalya, Denizli, Isparta, Manisa ve Niğde'de bulunan 15 şirket tarafında paketlenerek gerekli kriterlere uygun hale getirilecek.

Güney Kore'ye ihracata yönelik taze tatlı kiraz meyvesi üreten meyve bahçeleri ile ihracata yönelik paketleme tesislerinin (fümigasyon tesisleri dahil), Türkiye'nin ulusal bitki koruma kuruluşuna (Türkiye NPPO) kayıtlı olması gerekiyor.

Türkiye NPPO, söz konusu bahçeler ve ihracat paketleme tesislerinin temizliğini yöneterek, ihracat gönderilerinin izlenebilirliğini sağlayacak. Kuruluş, kayıtlı ihracat bahçeleri ve paketleme tesislerinin bir listesini Güney Kore'nin Hayvan ve Bitki Karantina Kurumuna (APQA) iletecek.

PAKETLERDE "KORE İÇİN" İFADESİ YER ALACAK

Türkiye NPPO, kiraz bahçelerinde gerekli zararlı gözlem ve kontrol önlemlerini uygulayarak, buraların denetlemesini yapacak ve Güney Kore'nin alım kriterlerini karşılayacak. Bu süreçte paketleme tesislerinin temel hijyen yönetimi ve düzenli dezenfeksiyonu da denetlenecek.

İhracat paketleme tesisleri, zararlı bulaşmasını önlemek amacıyla pencerelere ve havalandırmalarına belirlenen nitelikte ağlar takacak.

Taze kiraz meyveleri, tesislerde zararlıları önleyecek malzemeler ve ağlarla paketlenecek. Her ambalaj kutusu veya paketi, ihracat bahçelerinin, ihracat paketleme tesislerinin adını ve "Kore için" ifadesini içeren işaret taşıyacak.

Bu ihracatla Avrupa'ya, Uzak Doğu'da Çin, Malezya, Singapur'un da aralarında olduğu ülkelere ihraç edilen Türk kirazı, bir kez daha Güney Korelilerin ağızlarını tatlandırmış olacak.